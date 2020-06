ANCONA – Ryanair riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Ancona a partire dal 2 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020

In una nota la compagnia aerea precisa: “Invitando i viaggiatori a pianificare le vacanze estive per festeggiare l’Europa che sta superando con successo una delle sue sfide piú impegnative”.

Tre le rotte estive internazionali per l’aeroporto di Ancona-Falconara: Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi e Düsseldorf.

