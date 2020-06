Il sindaco: “Non c’è ufficialità per la data del 2 agosto, dobbiamo capire tramite norme come fare”

ASCOLI PICENO – Nella serata del 9 giugno il primo cittadino ascolano ha fatto un breve punto della situazione sulla rievocazione storica medievale molto attesa nella città delle Cento Torri.

Ovviamente parliamo della Quintana di Ascoli, la Giostra di luglio è stata rinviata ad ottobre mentre quella di agosto si dovrebbe svolgere il 2 agosto.

A tal proposito il sindaco Marco Fioravanti, sui Social, ha affermato: “In questi giorni 4 Sestieri su 6 sono risultati favorevoli allo svolgimento della Giostra di agosto. Ora ci sarà consulto con Prefettura. Non c’è ancora ufficialità per la data del 2 agosto, dobbiamo valutare eventuali provvedimenti per norme anti-Covid ma a giorni ci sarà una decisione definitiva“.

