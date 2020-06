Mister Abascal ha impegnato tutta la rosa, eccezion fatta per Beretta e Rosseti, in attivazione funzionale e in un lavoro tattico a gruppi.

ASCOLI PICENO – Seduta mattutina oggi per i bianconeri al Picchio Village: Mister Abascal ha impegnato tutta la rosa, eccezion fatta per Beretta e Rosseti, in attivazione funzionale e in un lavoro tattico a gruppi.

Domani mattina nuovo giro di tamponi per il gruppo-squadra e nel pomeriggio allenamento alle 18:30 allo stadio.

L’Ascoli si prepara a tornare in campo mercoledì 17 giugno con la Cremonese (ore 18:30 Stadio Del Duca): allenamenti divisi in gruppi, mister Abascal sta alternando sedute di forza in palestra e un’altra di trasformazione sul campo. Intanto sono risultati negativi i tamponi effettuati dal gruppo-squadra il 5 giugno.

Domani alle 10:30 nuova seduta di allenamento al Picchio Village.

