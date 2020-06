ASCOLI PICENO – In città arriva il mercatino dei bambini.

Si informano tutti i bambini che vorranno partecipare e diventare piccoli commercianti per un giorno che domenica 21 giugno, in Via D’Ancaria a partire dalle ore 10, potranno allestire autonomamente la propria bancarella per vendere o barattare oggetti e creazioni da loro realizzati.

Lo scopo è anche quello di insegnare ai bimbi l’arte del riciclo e del riuso perché un vecchio gioco può diventare nuovo e bello per qualcun altro.

Ogni bambino che parteciperà dovrà munirsi di gel disinfettante per le mani, indossare la mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e ideata dalle consigliere comunali Laura Trontini, Francesca Pantaloni, Daniela Massi e dall’organizzatrice del mercatino dell’antiquariato Maria Brandozzi

