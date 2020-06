Qui tutte le notizie di ieri, 10 giugno

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 11 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.142, con un incremento rispetto a ieri di 379 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 30.637, con una decrescita di 1.073 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 236 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri.

4.131 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 189 pazienti rispetto a ieri.

26.270 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 53 e portano il totale a 34.167. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 171.338, con un incremento di 1.399 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.

ORE 19.45 Marche, Ceriscioli: “Per i centri estivi controlli di Asur a posteriori”

ORE 19.30 Croce Rossa San Benedetto, un termoscanner che misura la febbre. Guardia medica estiva dal 15 giugno

ORE 18.30 Centri estivi ad Ascoli, un primo elenco sul sito del Comune

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un decesso nelle ultime 24 ore in Regione, un 79enne di Pergola a Pesaro già con patologie pregresse.

Di seguito il terzo report di giornata GoresArancio11062020 ore 18

ORE 17.30 In Abruzzo basket con i guanti e calcio senza marcature ‘a uomo’. Marsilio: “Ordinanza grottesca? Assolutamente no”

ORE 16.30 Covid, Abruzzo. Un caso su 1295 tamponi analizzati e zero decessi

ORE 15 Maturità 2020: Croce Rossa Italiana a supporto della scuola per svolgere gli esami in sicurezza

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Punto della situazione su contagi, guarigioni e ricoveri in regione.

Di seguito il secondo report di giornata Goresgiallo11062020

ORE 14 Ventilatore per terapia intensiva donato all’ospedale di Ascoli dalla Fondazione Orlini

ORE 13.30 Gli imprenditori della Nautica sambenedettese donano un umidificatore polmonare all’ospedale

ORE 13 Donato un sanificatore ad ozono al Comune di Monteprandone: “Per mezzi e locali comunali”

ORE 12.30 Spiagge libere di San Benedetto di nuovo accessibili. Ma sono quasi vuote causa nuvole e pioggia

ORE 12 Centri estivi da autorizzare, i progetti entro il 22 giugno a San Benedetto

ORE 11.30 Quintana, non si farà neanche la Giostra di Agosto: “Decisione a malincuore ma necessaria”

ORE 10.40 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sono stati complessivamente 1400 i test effettuati nelle ultime 24 ore (694 diagnosi, 706 guariti) e un solo caso riscontrato in Regione più precisamente nel Maceratese. Ancora zero contagi il Piceno. A quota 0 anche Fermano, Anconetano e Pesarese.

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un caso positivo nelle ultime 24 ore, a fronte dei 694 tamponi effettuati.

Di seguito il primo report di giornata Goresblu11062020

