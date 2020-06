ASCOLI PICENO – “La Quintana in onore del Patrono Sant’Emidio non si svolgerà”.

E’ arrivata l’ufficialità, nella mattinata dell’11 giugno, in una conferenza presieduta dal sindaco Marco Fioravanti ad Ascoli. Dopo la Giostra di Luglio, quindi, anche quella di Agosto è stata annullata.

Il primo cittadino dichiara: “Una decisione presa a malincuore, ma che ritengo necessaria. Per tutelare la salute pubblica, per evitare il rischio di possibili assembramenti fuori dal Campo Squarcia. Ma anche per motivi di cuore“.

Fioravanti aggiunge: “La Quintana di agosto è l’Offerta dei Ceri, solenne cerimonia religiosa verso il nostro Santo Patrono. La Quintana è il corteo, le dame, i gioielli, i vestiti storici, i bambini che sfilano per le vie della città. La Quintana di agosto è la pittura dei ponti, tutti insieme dai più piccoli ai più grandi in una magica notte di aggregazione. La Quintana è la cena propiziatoria tra musica e divertimento, ma anche quella festa per la vittoria del Palio che oggi sarebbe fortemente limitata nel numero di partecipanti e nelle modalità di svolgimento. La Quintana è anche la Giostra, ma non solo la Giostra. La Quintana è una festa della città, e credo che in questo modo non lo sarebbe stata”.

Una scelta condivisa con Sestieri, Prefettura e Forze dell’Ordine. Il sindaco spiega: “Ecco perché abbiamo preso questa decisione, dopo aver ascoltato sestieri, Cda, Prefetto e Forze dell’Ordine che ringrazio per la disponibilità mostrata nei confronti della città di Ascoli e di tutti gli ascolani. La Quintana di agosto si ferma, valuteremo la possibilità di svolgere un’edizione unica qualora vi saranno le giuste condizioni”.

