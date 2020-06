ASCOLI PICENO – In vista dei prossimi esami di Maturità è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Croce Rossa Italiana per offrire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, attraverso staff e volontari della Cri su tutto il territorio nazionale.

La Cri si adopererà per garantire alcuni servizi come la realizzazione di incontri on-line per la formazione del personale scolastico, il servizio di help desk assicurato dalla Centrale di Risposta Nazionale della Cri con medici dedicati per rispondere a ogni dubbio e richiesta e la partecipazione di un rappresentante Cri al tavolo nazionale permanente, coordinato dal Ministero deII’Istruzione, e di un rappresentante per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali.

Nel protocollo è inoltre previsto il supporto alle singole istituzioni scolastiche, sedi degli esami di stato.

“La Croce Rossa Italiana, nello specifico il Comitato di Ascoli – dice la Presidente Biancucci Cristiana – Si è messo a completa disposizione  per supportare presidi e insegnanti e aumentare la garanzia dei livelli di sicurezza per lo svolgimento degli esami in presenza. Abbiamo sollecitato le scuole al fini di garantire la tranquillità del personale Docente, Ata e soprattutto gli studenti che stanno per affrontare un traguardo scolastico caratterizzato da molta ansia e paura derivante soprattutto da una situazione contingente emergenziale. Il nostro operato è anche quello di ristabilire una sorta di equilibrio soprattutto in situazione di emergenza. Il nostro contributo vuole essere una rassicurazione anche ai tanti genitori che hanno vissuto insieme ai propri figli una nuova forma di didattica che ha investito inevitabilmente l’intera famiglia. Un compito importante che richiede il contributo di tutti sui territori e che vede la Cri e tutta la sua rete di volontariato partecipe di un appuntamento fondamentale per tutto il sistema scolastico, in una fase ancora di emergenza”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.