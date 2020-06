Polizia e Carabinieri al lavoro per ricostruire quello che è successo e per eventuali provvedimenti. La Municipale fornisce le immagini agli inquirenti

ASCOLI PICENO – Forze dell’Ordine impegnate nella città delle Centro Torri per dare chiarezza, e responsabilità, sul fatto increscioso avvenuto nel pomeriggio del’11 giugno in pieno centro storico.

Parliamo ovviamente della rissa in piazza del Popolo. La violenta zuffa sarebbe avvenuta per futili motivi.

I “protagonisti” sono stati fermati per accertamenti, Polizia e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire quello che è successo e per prendere eventuali provvedimenti. Si tratterebbero di cinque/sei persone, alcune di nazionalità straniera. E’ intervenuto anche il 118 per soccorsi ai partecipanti.

Al vaglio le testimonianze dei presenti e anche le immagini della videosorveglianza fornite dalla Polizia Municipale agli inquirenti.

Probabile, nelle prossime ore, qualche sviluppo sulla vicenda.

