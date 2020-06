ASCOLI PICENO – Con delibera di Giunta Comunale 93 del 9 giugno è stato prorogato al 30 giugno ad Ascoli il termine per la presentazione delle domande per l’utilizzo temporaneo, da parte delle associazioni sportive, delle palestre annesse agli istituti scolastici in orario extra scolastico.

“Abbiamo deciso di posticipare il termine per la presentazione delle istanze per permettere a tutte le associazioni di organizzarsi al meglio” spiega il Sindaco Marco Fioravanti.

“L’obiettivo – continua l’assessore allo Sport Domenico Stallone – è che tutti gli interessati possano avere il tempo necessario per pianificare le proprie attività dopo questo lungo periodo di fermo e offrire al meglio i servizi ai propri iscritti”.

I soggetti interessati dovranno presentare improrogabilmente entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno (comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it o protocollo@comune.ap.it) le domande per l’utilizzo delle strutture sportive per l’anno sportivo 2020/2021. Qualora già presentata, non è necessario presentare una nuova richiesta.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del comune, contattare il personale dell’Urp ai numeri telefonici pubblicati nella sezione “Comunica con il Comune”, voce inserita in home page sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.ap.it, o tramite e-mail: serv.sport@comune.ascolipiceno.it.

