ASCOLI PICENO – La violenta zuffa avvenuta nel tardo pomeriggio dell’11 giugno in pieno centro storico nella città delle Cento Torri ha portato, inevitabilmente, a delle conseguenze.

Sono sei le persone arrestate da Carabinieri e Polizia per la rissa in piazza del Popolo, come confermato a Piceno Oggi dalla Questura ascolana. Alcuni dei fermati sono di origine straniera ma tutti i “protagonisti” sono comunque residenti nel capoluogo.

Seguirà, nelle prossime ore, un comunicato stampa congiunto di militari e poliziotti per tutti i dettagli inerenti ai fermi.

