CASTORANO – “Nonostante le nostre sollecitazioni, non abbiamo ancora certezze sull’apertura dell’Ufficio di Castorano a tempo pieno. Il prossimo 16 giugno ci sono delle scadenze per i tributi e i castoranesi saranno costretti a file interminabili. Così non si può andare avanti”.

Questo è l’appello del Sindaco Graziano Fanesi alle Poste Italiane vista la situazione immutata, a livello di orario, dell’ufficio postale di Castorano, rimasto ancora fermo agli orari della fase 1 del coronavirus.

Dall’11 marzo, infatti, Poste Italiane comunicava al Comune di Castorano che, vista l’emergenza sanitaria in atto, gli uffici avrebbero subito delle rimodulazioni di giorni di apertura: da 6 giorni di apertura a 3.

A 13 giugno, molti cittadini sono ormai tornati a una vita quasi normale e all’Ufficio postale la situazione, a causa di code interminabili e – fra l’altro – rischio assembramenti, è divenuta insostenibile.

“Tanti concittadini hanno esposto il reale problema al sottoscritto – continua il Sindaco – ed è mio dovere rappresentare le difficoltà di una comunità che sta cercando di ripartire. In ogni modo. Chiedo, per questo, l’urgente riapertura dell’ufficio postale di Castorano con orari e giorni ante covid”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.