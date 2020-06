PORTO RECANATI – Cinque positivi al Covid-19 all’Hotel House di Porto Recanati, la struttura residenziale molto conosciuta per le grandi dimensioni e anche per questioni sociali e di cronaca.

Il Gores Marche ha infatti comunicato “che, in seguito alla rilevazione di un caso indice positivo al Coronavirus all’Hotel House di Porto Recanati, si è dato il via all’attività di screening dei casi contatto. Una seconda persona è risultata positiva due giorni fa e oggi, dopo l’effettuazione di 41 tamponi, sono emersi altri 3 casi di positività. In tutto dunque sono stati rilevati 5 casi, 3 asintomatici e 2 con sintomi minori”.

“Per i soggetti positivi, attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni, è in programma il trasferimento in strutture sanitarie possano garantire il ricovero in isolamento. Nella giornata di domani, lunedì 15 giugno, si procederà con ulteriori operazioni di screening per mettere in stato di sicurezza sanitaria l’intero stabile e i suoi abitanti” si legge nella nota della Regione Marche.

