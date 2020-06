Qui tutte le notizie di ieri, 14 giugno

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione nelle Marche su contagi, ricoveri e guarigioni.

Di seguito il secondo report di giornata Gores Scheda gialla ore 12 15062020

ORE 14.45 Maturità 2020, dalla Questura la lotta contro “Fake news, bufale e leggende metropolitane”

ORE 14.30 Covid, oltre 2 mila camici e 10 mila cuffie monouso con marchio Ce contraffatto. Tutto sotto sequestro

ORE 14 “Interazione mente-corpo-salute: il guerriero anti Covid è dentro di noi”

ORE 13.30 200 mascherine consegnate alla Croce Rossa ascolana dalla Fondazione Carisap

ORE 13 Croce Rossa San Benedetto, attivo il servizio di Guardia Medica

ORE 12 “Riaprire a pieno ritmo gli uffici postali di Ascoli”. Appello (e mozione) del Pd al sindaco Fioravanti

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1294, di cui 266 del percorso nuove diagnosi e 1028 del percorso guariti. 4 casi positivi: uno in provincia di Pesaro Urbino e tre in provincia di Macerata (territorio alle prese con la vicenda Hotel House). 0 contagi nel Piceno, da oltre un mese, e zero anche nell’Anconetano e nel Fermano.

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro casi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 266 tamponi effettuati.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 15-06 ore 9

ORE 10 Notte Romantica ad Offida il 27 giugno. Eventi estivi: “Modifiche e alcuni rinvii causa Covid”

ORE 9 Riapre all’ospedale di San Benedetto l’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale

ORE 8 Primo parto post-Covid a San Benedetto: è nato Alessio Palestini

