ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 15 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.290, con un incremento rispetto a ieri di 303 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 207 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 2 pazienti rispetto a ieri.

3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 105 pazienti rispetto a ieri.

22.213 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 26 e portano il totale a 34.371. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.976 in Lombardia, 2.604 in Piemonte, 1.500 in Emilia-Romagna, 755 in Veneto, 489 in Toscana, 246 in Liguria, 1.292 nel Lazio, 617 nelle Marche, 289 in Campania, 410 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 486 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 37 in Calabria, 70 in Molise e 11 in Basilicata

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un decesso in Regione: 83enne ricoverata all’ospedale di Pesaro, aveva pregresse patologie.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 15062020 ore 18

ORE 17.30 Assembramenti e Movida, la Polizia filma locali e clienti nel Fermano. Giovani in fuga sulle spiagge

ORE 16.30 Serafino all’ospedale di San Benedetto, mascherine e magliette rossoblu per i sanitari e il piccolo Alessio

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: zero decessi e zero casi su 835 test nelle ultime 24 ore

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione nelle Marche su contagi, ricoveri e guarigioni.

Di seguito il secondo report di giornata Gores Scheda gialla ore 12 15062020

ORE 14.45 Maturità 2020, dalla Questura la lotta contro “Fake news, bufale e leggende metropolitane”

ORE 14.30 Covid, oltre 2 mila camici e 10 mila cuffie monouso con marchio Ce contraffatto. Tutto sotto sequestro

ORE 14 “Interazione mente-corpo-salute: il guerriero anti Covid è dentro di noi”

ORE 13.30 200 mascherine consegnate alla Croce Rossa ascolana dalla Fondazione Carisap

ORE 13 Croce Rossa San Benedetto, attivo il servizio di Guardia Medica

ORE 12 “Riaprire a pieno ritmo gli uffici postali di Ascoli”. Appello (e mozione) del Pd al sindaco Fioravanti

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1294, di cui 266 del percorso nuove diagnosi e 1028 del percorso guariti. 4 casi positivi: uno in provincia di Pesaro Urbino e tre in provincia di Macerata (territorio alle prese con la vicenda Hotel House). 0 contagi nel Piceno, da oltre un mese, e zero anche nell’Anconetano e nel Fermano.

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro casi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 266 tamponi effettuati.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 15-06 ore 9

ORE 10 Notte Romantica ad Offida il 27 giugno. Eventi estivi: “Modifiche e alcuni rinvii causa Covid”

ORE 9 Riapre all’ospedale di San Benedetto l’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale

ORE 8 Primo parto post-Covid a San Benedetto: è nato Alessio Palestini

