ASCOLI PICENO – “Importante incontro con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini“.

Così il 15 giugno il primo cittadino di Ascoli, Marco Fioravanti, ha commentato l’incontro avuto con il fresco e nominato di recente Commissario alla Ricostruzione.

Il sindaco aggiunge: “Insieme lanceremo un progetto pilota per la messa in sicurezza e la ricostruzione delle nostre scuole, con Ascoli che dovrà diventare un modello da seguire per la tutela di studenti, insegnanti, dirigenti, personale e per tutti coloro che vivono gli ambienti scolastici”.

Fioravanti e Legnini hanno discusso anche della situazione post sisma 2016: “Ho chiesto un’accelerazione sulle procedure di ricostruzione pubblica e privata, perché non possiamo aspettare i lunghi tempi degli iter ordinari. Ringrazio il Commissario per aver dato la sua disponibilità a tracciare un percorso condiviso, per velocizzare una volta per tutte le procedure di ricostruzione e garantire scuole sicure nella nostra città”.

