ANCONA – Via libera di Bruxelles al bando regionale di 13.5 milioni di euro per 47 nuove tratte aeree nazionali ed europee dall’aeroporto di Ancona-Falconara “Raffaello Sanzio”.

Le tratte supportabili saranno Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia, e Balcani.

“Le Marche sono la prima Regione in Italia che potrà utilizzare fondi pubblici per incrementare i voli da e per l’aeroporto di Ancona-Falconara” afferma l’assessore regionale Moreno Pieroni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.