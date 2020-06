In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica

ASCOLI PICENO – Si è attivata nelle Marche l’App Immuni, ormai da diversi giorni.

E arrivano i primi risultati come confermato dalla Regione.

Due cittadini della regione risultano essere contatti di casi positivi. Si tratta di una persona residente nella provincia di Ascoli Piceno e di una persona residente nella provincia di Macerata. In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica.

Le due persone saranno quindi sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio.

“L’attivazione di questo importante supporto per la lotta al Coronavirus è un fatto importante – afferma il presidente Luca Ceriscioli – che ci ha permesso di verificare che la macchina sanitaria anche in questo caso funziona, in tutti i suoi percorsi. Questo ci dimostra ancora una volta come il senso di responsabilità e di collaborazione dei cittadini sia fondamentale per contenere il virus individuando tutte le possibili fonti di contagio e, quindi, garantire livelli sempre più alti di sicurezza sanitaria”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.