ANCONA – Si parte con la piattaforma 210. Dalle 14 di oggi si potranno caricare on line le domande per ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione Marche nella Misura 1, riservata alle imprese e agli operatori del turismo.

“Siamo dunque operativi – afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – per dare rapidamente un contributo a chi è ripartito dopo la difficile fase legata alla pandemia e via via nelle prossime ore e nei prossimi giorni sarà possibile caricare le domande per tutte le misure previste. L’obiettivo è rendere agevole l’accesso alle risorse con strumenti rapidi e di aiuto per il rilancio dell’economia della nostra regione”.

In attesa delle 14 di oggi, prima di accedere alla Piattaforma 210, la Regione ha reso disponibili su Telegram (https://t.me/regionemarche) le istruzioni per preparare tutti i dati necessari per compilare la domanda per la Misura 1 (Turismo) .

La piattaforma, attiva dalle 14 di oggi, è disponibile all’indirizzo https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/Turismo.

