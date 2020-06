OFFIDA – L’Amministrazione comunale di Offida pensa al benessere dei più piccoli. Dal 18 giugno parte il Centro estivo 0-3 anni, che si terrà presso gli spazi del nido d’infanzia.



I bambini verranno divisi in piccoli gruppi – in base all’età e alla scelta dell’orario – e ognuno avrà un’educatrice di riferimento. Si partirà con un orario ridotto per permettere ai bambini di ambientarsi. In seguito il servizio completo (ma si potrà scegliere anche uno part-time) si svolgerà in questa maniera: dopo il primo momento di accoglienza, ci sarà uno spuntino, il cambio, momento di gioco e il pranzo.



Rispetto al pagamento, nonostante gli elevati costi di gestione del servizio, la Giunta ha deliberato il mantenimento delle tariffe applicate per il nido, differenziate sulla base dell’attestazione Isee e dell’orario di uscita prescelto.



“Per noi era fondamentale dare una risposta, in tempi brevi, alle famiglie e ai piccolissimi – commenta l’Assessore Isabella Bosano – Questo momento è particolarmente delicato per i bambini, dopo un lungo periodo di reclusione forzata, a causa del Covid-19, torneranno a vivere la socialità. Per alcuni di loro, vista l’età a cui è destinato questo tipo di centro estivo, sarà il primo approccio con gli altri bambini. Accoglienza e socialità caratterizzano Offida: auspichiamo che anche i nostri più piccoli cittadini ne apprezzino i benefici”.

“Offida, tra i primi Comuni del Piceno ad attivare il centro estivo 0-3 anni – conclude il Sindaco Luigi Massa – lo abbiamo configurato nei modi che le disposizioni consentono, certi di garantire un servizio fondamentale per le famiglie che, nella fase emergenziale da cui stiamo uscendo, hanno dovuto fare grandi sacrifici”.

