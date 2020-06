Ore 18.30 stadio “Del Duca” (a porte chiuse). Un minuto di raccoglimento per le vittime del covid-19 prima del match.

I bianconeri guidati da mister Abascal tornano in campo dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Covid-19, match valido come recupero della 25esima giornata del campionato di Serie B. Match delicato, Ascoli a quota 32 punti e lombardi a quota 30. In tribuna patron Pulcinelli e il presidente della Lega B Mauro Balata, e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Petrucci, Cavion; Morosini, Trotta, Ninkovic. A disp. Marchegiani, Valentini, Ranieri, Troiano, Scamacca, D’Agostino, Sernicola, Andreoni, Maurizii, Brlek, Intinacelli, Costa Pinto. All. Abascal

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Deli; Palombi, Ciofani, Parigini. A disp. De Bono, Volpe, Claiton, Arini, Gustafson, Boultam, Gaetano, Mogos, Zortea, Celar, Ceravolo. All. Bisoli

ARBITRO: Minelli di Varese

CRONACA DEL MATCH:

14′ tiro velleitario di Ravanelli dalla distanza palla sul fondo

9′ cross di Ninkovic al centro area, stop e tiro di Brosco, palla centrale para Ravaglia

7′ cross al centro dell’area, impatta Palombi al volo palla alta sopra la traversa della porta difesa da Leali

3′ – si ferma Pucino per infortunio al ginocchio soccorso dai sanitari

0′ inizio del match