Si proseguirà con altro tratto, incrocio con via Piano Selva e via Colli Cervinara

MALTIGNANO – “Terminata l’asfaltatura dei tratti piu ammalorati di via Tronto e Vibrata”.

Così il sindaco di Maltignano, Armando Falcioni, il 18 giugno: “Questa sera si proseguirà con altro tratto di via Vibrata, incrocio con via Piano Selva e via Colli Cervinara. Con questi tratti terminerà questo intervento”.

“Gli altri verranno effettuati dopo avere reperito ulteriori risorse” conclude il primo cittadino.

