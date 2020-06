La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 giugno

ASCOLI PICENO – Aggiornato alla data del 18 giugno l’elenco dei centri estivi ammessi alla procedura indetta dall’Amministrazione comunale relativa all'”Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione in sicurezza di centri estivi per i minori dai 3 ai 17 anni – estate 2020″.

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18339

