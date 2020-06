ANCONA – E’ attiva nelle Marche la piattaforma 210 anche per inserire le domande relative alla misura 40: contributo a fondo perduto per il Commercio in sede fissa e ambulanti.

Prima di accedere alla vera e propria compilazione dei moduli, le guide alla compilazione vi permetteranno di verificare i requisiti richiesti (Ateco, etc.) e di preparare tutti i dati che saranno necessari per finalizzare le domande.

Si ricorda che la compilazione può avvenire nel periodo dal 18 giugno al 7 luglio e che le risorse stanziate sono sufficienti a coprire le esigenze di tutti coloro che, avendone diritto, inoltreranno la richiesta.

Tutte le info ed i recapiti di assistenza relativi ai 2 bandi della Misura 40 sono disponibili qui.

