ORE 20 Piattaforma 210 per contributi nelle Marche, 10 misure aperte: il primo Report della Regione

ORE 19.30 Allevatori bovini da carne e imprese lattiero casearie, piattaforma 210 per le domande sui contributi

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 19 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.011*, con un incremento rispetto a ieri di 251 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.543, con una decrescita di 1.558 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 7 pazienti rispetto a ieri.

2.632 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti rispetto a ieri.

18.750 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 47 e portano il totale a 34.561. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 181.907, con un incremento di 1.363 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.

ORE 18.30 “Giuseppe Veneziano vs Raffaello Sanzio”, mostra a San Benedetto dal 26 luglio al 30 agosto

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi anche nelle ultime 24 ore in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 19062020 ore 18

ORE 17.30 Coronavirus, Abruzzo: un caso su 1530 tamponi analizzati e un decesso

ORE 17 Torna la “Cracking Art” a San Benedetto, dal 18 luglio fino a novembre

ORE 16.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione su contagi, guarigioni e ricoveri.

Di seguito il secondo report di giornata GORESGIALLO19062020 ore 12

ORE 16 Contributi per bar e gelaterie nelle Marche, attiva la piattaforma 210 per le domande

ORE 15.30 3 milioni e mezzo dalla Regione Marche per i centri estivi. Ecco i contributi nel Piceno

ORE 15 Requisito un carico di 30 mila mascherine generiche provenienti dalla Bosnia

ORE 14.30 Centri estivi, 7 progetti a Grottammare. Firmato protocollo di qualità

ORE 14 Coldiretti Marche: “Bene la Regione su fondi post Covid per le aziende agricole”

ORE 13.30 Contributi per acquisto bici e veicoli elettrici, piattaforma 210 attiva dalle 16 per le domande

ORE 13 Piattaforma 210 attiva nelle Marche anche per agricoltura e misure produttive

ORE 12.30 “Piccolo comune amico”, iniziativa del Codacons. Coinvolti 17 Comuni delle Marche

ORE 12 “Sconfiniamo”, appuntamento online a Grottammare per parlare di migrazioni e diritti umani e civili

ORE 11.30 Ripatransone concede gratuitamente l’utilizzo degli spazi pubblici all’aperto per i commercianti

ORE 11 Istruzione e Coronavirus: contributi per servizi educativi, tirocini e oratori

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1041, di cui 624 del percorso nuove diagnosi e 417 del percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nessun caso positivo riscontrato a fronte dei 624 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 19062020 ore 9

ORE 9 Centro estivo a Ripatransone per i giovani dai 3 ai 14 anni

