ASCOLI PICENO – Piattaforma 210: MISURA 17 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE E VEICOLI ELETTRICI.

Dalle ore 16 di oggi sarà attiva la piattaforma 210 anche per inserire le domande per il contributo ai CITTADINI per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici.

Possono fare domanda i cittadini marchigiani maggiorenni che hanno la residenza nei Comuni esclusi dal bando nazionale (meno di 50 mila abitanti).

Il contributo mobilità può essere richiesto una sola volta, per singolo nucleo familiare e per l’acquisto di un solo bene.

Il contributo sarà calcolato quale 60%, fino all’importo di € 500,00, del costo riportato nella fattura pagata che dovrà essere caricata in piattaforma

Sono valide le fatture pagate a partire dalla data dal 18 giugno 2020.

Nella Fattura dovranno essere indicati marca e modello del veicolo acquistato.

Prima di accedere alla piattaforma è possibile consultare le linee guida, così da poter avere in anticipo a disposizione tutti i dati necessari per presentare velocemente la domanda on line.

