ANCONA – Per le Marche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha stanziato 498.077,32 euro per finanziare 13 interventi di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale.

La somma è compresa ne Programma ordinario dei lavori pubblici per il 2019, 24,3 milioni di euro per un totale di 419 interventi su tutto il territorio nazionale: dalla manutenzione ordinaria all’ammodernamento della rete informatica a processi di digitalizzazione e alla messa in sicurezza.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.