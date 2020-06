ANCONA – Piattaforma 210: MISURA 38: BAR E GELATERIE – APERTURA.

Dalle ore 16 di oggi sarà attiva la piattaforma 210 anche per inserire le domande per il contributo per BAR E GELATERIE.

La piattaforma si raggiunge dal link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210

Prima di accedere alla piattaforma è possibile consultare le linee guida, così da poter avere in anticipo a disposizione tutti i dati necessari per presentare velocemente la domanda on line.

