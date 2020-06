ANCONA – Piattaforma 210.

Esce alle 16 del 20 giugno la misura 39: PARRUCCHIERI, ESTETISTI, BENESSERE e PIERCING.

Guarda in anteprima le linee guida per arrivare alla compilazione on line con tutti i dati alla mano sul Canale Telegram e il sito della Regione Marche.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.