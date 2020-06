ANCONA – Ecco il report delle domande presentate fino alle 18 di oggi 20 giugno su Piattaforma 210 nelle Marche. In giornata sono state aperte due nuove misure: Misura 37 RISTORANTI e Misura 39 PARRUCCHIERI, ESTETISTI, BENESSERE E PIERCING.

E’ attiva inoltre la Misura 28 ORATORI, per la quale non è previsto l’accesso in piattaforma ma l’invio delle domande, da parte delle Diocesi, all’indirizzo PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it

Si segnala che per bici ed altri veicoli elettrici il contributo richiesto a oggi ammonta in totale a euro 61.310,27. La somma ancora disponibile per questa misura è di euro 1.138.689,73.

Tutte le info sulle misure sono disponibili in tempo reale sul canale ufficiale Telegram di Regione Marche https://t.me/regione_marche.

Per il secondo report, clicca qui.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.