ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora nessun decesso in Regione nelle ultime 24 ore.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 21062020 ore 18

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero ricoveri in Terapia Intensiva, due in Semi entrambi al Torrette. Il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 21062020 ore 12

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1309 tamponi, di cui 688 nel percorso nuove diagnosi, 433 nel percorso guariti e 188 nel percorso Hotel House. Oggi i positivi sono 0 nel percorso nuove diagnosi e 3 nel percorso Hotel House.

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nessun caso positivo riscontrato a fronte dei 688 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 21062020 ore 9

