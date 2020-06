ANCONA – Continuano le attività del progetto OPHERA (Opening cultural heritage to communities during the central – Italy post – earthquake restoration process. Digital technologies and new competencies for cultural professionals), nato nel 2019 in seno al Segretariato Regionale MiBACT per le Marche e finanziato nell’ambito di Europa Creativa.

Il progetto, in collaborazione con i partner associati (Università di Ferrara, di Lubiana -Slovenia-, di Cipro e di Minho -Portogallo-) intende valorizzare, in quanto espressione culturale, il processo di restauro dei beni culturali in atto nelle aree marchigiane colpite dal Sisma 2016 e favorire lo scambio culturale tra le professionalità del restauro e il più ampio pubblico: cittadini, turisti, amministratori locali, studenti e associazioni culturali. Trasformare così l’intervento di restauro in un evento culturale.

Nonostante il fermo imposto dal recente lockdown, che ha richiesto la riformulazione del calendario (di prossima pubblicazione) dei tre workshop europei, -Lymassol (Cipro), Guimaraes (Portogallo) e Camerino (Italia)- e dei successivi open – day sui cantieri di restauro nell’area del cratere, il progetto coglie l’occasione per proporre al pubblico ulteriori nuovi contenuti. Tra questi, Ophera Summer Webinar, appuntamento, aperto a tutti, di incontro e confronto sulle esperienze maturate nel periodo di inaccessibilità ai beni culturali relativamente al rapporto tra patrimonio, identità culturale e comunità. Verranno messe a confronto esperienze internazionali maturate nell’ambito della conservazione e delle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, con la partecipazione di esperti europei del settore, delle università e degli enti pubblici preposti alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

A seguito il programma dell’incontro online:

26 giugno 2020

17-19

Official Welcoming

Corrado Azzollini – Segretariato MIBACT Marche

Marinos Ioannides – UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage

Opening speech

Rosanna Binacchi

Coordinatore Desk Italia Europa Creativa

“Creative Europe and the role of the Desk Italian

Keynote speech

Lia Ghilardi

Founder and Director Noema Culture & Place Mapping

“Activate Heritage and Cultural Resources for Sustainable Places”

Graham Bell

Board Member, Europa Nostra – Director, Cultura Trust, UK

“The stones will cry out”

QUESTION TIME

Enrico Cocchi

Director of the Regional Agency for the reconstruction after the 2012 earthquake of Emilia Romagna

“Cultural heritage and local communities. The Emilia Romagna case”

Fausto Pugnaloni

Senior Professor – Università Politecnica delle Marche

“Re-thinking Central-Italy minor historical settlements: integrated planning opportunities after 2016 earthquake”

QUESTION TIME

Moderator: Roko Zarnic – University of LjublJana

