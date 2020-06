Qui tutte le notizie di ieri, 22 giugno

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi, così da oltre una settimana in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 23062020 ore 18

ORE 18.30 Scuola tra presente e futuro, la Regione Marche a presidi e genitori: “Difendere libertà di educazione”

ORE 17 Covid, donazione importante del Rotary di Ascoli e dalla Germania all’Area Vasta 5

ORE 16.30 Contributi per le imprese della pesca, presto attivazione piattaforma 210 per le domande

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: zero casi e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Undici ricoveri in Regione, il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornataGores giallo 23062020 ore 12

ORE 13.30 Emergenza Covid-19 e zootecnia Marche, le opportunità per gli allevatori

ORE 12.30 Contributi alle scuole nelle Marche, attiva la piattaforma 210 per le domande

ORE 12 Banca del Piceno, le nuove regole imposte dal Coronavirus per l’Assemblea dei Soci

ORE 11.30 Contributi a taxi, Ncc e impianti a fune montani: piattaforma 210 attiva nelle Marche dalle 12

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 840 tamponi, di cui 517 nel percorso nuove diagnosi, 317 nel percorso guariti e 6 nel percorso Hotel House. Oggi si registra un caso in provincia di Pesaro e Urbino nel percorso nuove diagnosi e nessun caso nel percorso Hotel House. 0 nel Piceno e nelle altre province.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 23062020 ore 9

ORE 10.30 Contributi per lo sport, Piattaforma 210 attiva nelle Marche per le domande

ORE 10 Contributi ai servizi educativi per la prima infanzia privati convenzionati e non, piattaforma 210 attiva nelle Marche per le domande

