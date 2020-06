Qui tutte le notizie di ieri, 22 giugno

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 23 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.833, con un incremento rispetto a ieri di 122 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto a ieri.

1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti rispetto a ieri.

17.605 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, 1.089 in Emilia-Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 71 in Friuli Venezia Giulia, 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi, così da oltre una settimana in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 23062020 ore 18

ORE 18.30 Scuola tra presente e futuro, la Regione Marche a presidi e genitori: “Difendere libertà di educazione”

ORE 17 Covid, donazione importante del Rotary di Ascoli e dalla Germania all’Area Vasta 5

ORE 16.30 Contributi per le imprese della pesca, presto attivazione piattaforma 210 per le domande

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: zero casi e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Undici ricoveri in Regione, il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornataGores giallo 23062020 ore 12

ORE 13.30 Emergenza Covid-19 e zootecnia Marche, le opportunità per gli allevatori

ORE 12.30 Contributi alle scuole nelle Marche, attiva la piattaforma 210 per le domande

ORE 12 Banca del Piceno, le nuove regole imposte dal Coronavirus per l’Assemblea dei Soci

ORE 11.30 Contributi a taxi, Ncc e impianti a fune montani: piattaforma 210 attiva nelle Marche dalle 12

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 840 tamponi, di cui 517 nel percorso nuove diagnosi, 317 nel percorso guariti e 6 nel percorso Hotel House. Oggi si registra un caso in provincia di Pesaro e Urbino nel percorso nuove diagnosi e nessun caso nel percorso Hotel House. 0 nel Piceno e nelle altre province.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 23062020 ore 9

ORE 10.30 Contributi per lo sport, Piattaforma 210 attiva nelle Marche per le domande

ORE 10 Contributi ai servizi educativi per la prima infanzia privati convenzionati e non, piattaforma 210 attiva nelle Marche per le domande

