ANCONA – Piattaforma 210.

In uscita le misure 22 e 23.

Contributi ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) privati non convenzionati e privati convenzionati

Le domande si possono presentare collegandosi a questo link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/piattaforma-210.

Sul Canale Telegram della Regione le linee guida per preparare in anticipo i dati da inserire in piattaforma.

