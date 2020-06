Qui tutte le notizie di ieri, 24 giugno

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Al fine di fornire una notifica più immediata dei dati epidemiologici e offrire un quadro completo sull’andamento della diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale, da 25 giugno la scheda dati quotidiana (Aggiornamento casi Covid-19) sarà pubblicata ogni giorno alle ore 18 sul sito tematico Nuovo coronavirus del Ministero della Salute e sulla mappa interattiva dashboard del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il report giornaliero verrà anche arricchito con nuovi dati:

casi identificati dal sospetto diagnostico

casi identificati da attività di screening.

I “casi identificati dal sospetto diagnostico” sono casi positivi al tampone emersi da attività clinica. I “casi identificati da attività di screening” emergono da indagini e test, pianificati a livello nazionale o regionale, che diagnosticano casi positivi al tampone.

Sulla mappa interattiva dashboard del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inoltre, saranno contestualmente pubblicate tutte le raccolte dati elaborate sulla base delle diverse fonti dei dati.

Le persone attualmente positive sono 18.303. L’incremento dei nuovi casi rispetto al precedente bollettino è di 296

Per visualizzare la scheda odierna, clicca qui.

ORE 19.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che oggi non si sono verificati decessi. Marche da dieci giorni senza morti. Si segnala che tre decessi precedentemente considerati come Covid-19 sono stati rivalutati e classificati come non positivi. Il totale delle vittime, da inizio emergenza, è quindi 991.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 25062020 ore 18

ORE 18.30 Rimborso del soggiorno nelle Marche, richieste dal 26 giugno

ORE 18 Centri estivi a San Benedetto, ecco la lista

ORE 17 Coronavirus, Abruzzo: un nuovo caso e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 16.30 Coronavirus, al via le procedure di rimborso dei mezzi pubblici. Domanda entro il 31 luglio

ORE 16 Contributi alle case editrici nelle Marche, ecco come e dove compilare le domande

ORE 15.30 Contributi ad imprese del cinema e audiovisivo, alle sale cinematografiche: info per le domande

ORE 15 “ConTatto è Amore”, cinque appuntamenti a San Benedetto. Tutte le info

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni. Il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 25062020 ore 12

ORE 14 Maggiore sicurezza nell’accesso agli uffici comunali per cittadini e dipendenti di Centobuchi e Monteprandone. Ecco come

ORE 13.30 Vendite promozionali anche nel mese di luglio

ORE 13 Festival dell’Appennino, appuntamento il 28 giugno a Borgo Sae 1 di Arquata del Tronto

ORE 11 Piunti e Carboni alla Regione: “Bene contributo su affitti ma troppa digitalizzazione”

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1385 tamponi, di cui 747 nel percorso nuove diagnosi, 563 nel percorso guariti e 75 nel percorso Hotel House. Oggi non si registra nessun caso positivo nel percorso nuove diagnosi. Tre i casi positivi nel percorso Hotel House. Si segnala inoltre che è stato aggiornato il dato relativo al percorso nuove diagnosi comunicato ieri e relativo a martedì 23 giugno, poiché un caso positivo è risultato negativo al retest.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 25062020 ore 9

ORE 10 “Discoteche e spiagge riaperte al pubblico, campi di calcetto ancora no. Decisione assurda”

ORE 9.30 Eventi sportivi senza pubblico, negozi aperti dalle 6 alle 24, in moto con caschi integrali o almeno una mascherina, in auto con i Dpi se non conviventi

ORE 9 Calcetto e altri sport di contatto, si va verso lo slittamento

