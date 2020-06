ANCONA – “Iniziano le procedure per il ristoro degli utenti che non hanno potuto usare i mezzi pubblici a causa del Covid”: lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti.

“Dopo un lungo confronto tra le parti, regionali e nazionali, dovuto anche ad una norma largamente interpretabile che potrebbe cambiare nel suo iter di conversione in legge – spiega – abbiamo messo a punto un modello marchigiano. La Regione ha voluto fare un lavoro di coordinamento per ottenere modalità di ristoro comuni a tutti i cittadini marchigiani”.

Il rimborso avverrà attraverso un voucher emesso dalle aziende di trasporto a tutti gli utenti che ne faranno domanda con i modelli e le modalità che saranno messe a disposizione da domani 26 giugno nei siti internet e punti informativi. L’operazione è semplice, ma deve essere fatta entro il 31 luglio per ottenere i buoni in tempo utile la campagna abbonamenti scolastica. Per gli abbonamenti ferroviari serviranno ancora pochi giorni per mettere a punto i sistemi di raccolta.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.