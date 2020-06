ANCONA – Piattaforma 210.

MISURE 7 -8: IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVO – SALE CINEMATOGRAFICHE

Per queste misure le domande andranno presentate via PEC e non in piattaforma.

Sul Canale Telegram della Regione Marche le linee guida per la compilazione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.