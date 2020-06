ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano al prossimo delicato match contro il Crotone previsto lunedì 29 giugno alle 21 al “Del Duca”.

Per la squalifica di Gravillon, avvenuta nel tunnel degli spogliatoi, dopo il match contro il Venezia, l’Ascoli farà ricorso

Mister Dionigi sicuro di poter ricompattare il gruppp, la squadra per stare ancor più insieme ha chiesto e ottenuto di stare in ritiro domani sera a partire da dopo allenamento (che si farà alle 18), a differenza di quanto avvenuto in stagione dove nelle partite in casa i giocatori raggiungevano l’hotel direttamente il giorno della gara

