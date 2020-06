ASCOLI PICENO – Si ricorda che domani 30 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione

al Progetto “Sport per tutti” – Borse di studio per minorenni praticanti diverse discipline sportive anno 2019/2020” e per rispondere (entro le ore 12) all’”Avviso pubblico di revisione dell’ Albo delle associazioni sportive, società sportive ed enti di promozione sportiva”.

Così l’amministrazione comunale di Ascoli.

Le istanze possono essere indirizzate all’Amministrazione comunale inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: e/mail: protocollo@comune.ap.it; PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it.

Tutte le informazioni su: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14358 e

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17300

