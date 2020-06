Sul Canale Telegram della Regione Marche il vademecum per la compilazione

ANCONA – Piattaforma 210.

Sta per partire la misura 18 nelle Marche: intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione per famiglie anche con figli studenti universitari.

Sul Canale Telegram della Regione Marche il vademecum per la compilazione, per arrivare in piattaforma con tutti i dati necessari alla mano.

