APPIGNANO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa del comune di Appignano del Tronto, che rende nota la delibera volta ad agevolare economicamente le attività commerciali costrette alla chiusura nel periodo del Coronavirus, attraverso la riduzione della Tari.

Ad Appignano del Tronto ci sono attività fatte di donne e uomini che danno il meglio, artigiani, agricoltori, professionisti, commercianti ecc ecc; alcuni di loro si sono fermati in seguito ai provvedimenti governativi per il contenimento del covid-19, e meritano il nostro supporto in questo caso di riduzione della tari.

Ma tutti, anche quelli che non si sono fermati un solo giorno hanno bisogno di noi, e noi di loro, viviamoli e acquistiamo quì, per la cortesia di alcuni, per i sorrisi di altri, per le peculiarità di altri ancora, per la qualità dei prodotti, per il kmzero, per tante altre ragioni.

Il 24 giugno il Consiglio Comunale di Appignano del Tronto ha deliberato delle agevolazioni tari (tassa sui rifiuti) per quelle attività che sono state chiuse in seguito ai provvedimenti governativi di contenimento del Covid-19.

L’Arera (L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) svolge attività di regolazione delle tariffe) aveva previsto un piccolo sconto che sarebbe andato ad incidere solo sulla quota variabile della tariffa, che effettivamente abbiamo ritenuto non è abbastanza incisivo, viste le mancate entrate di tutte quelle attività che sono dovute restare chiuse e lo strascico di altre legato ai protocolli di contenimento che impedisce alcuni tipi di attività e comunque rivolti ad un numero minore di utenti rispetto agli anni precedenti.

Per questo abbiamo fatto delle proiezioni per valutare la metodologia di sconto che più andava incontro alle attività ed in fine abbiamo deliberato di ridurre la tariffa annuale dei rifiuti del 30% per le attività che durante l’emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea totale della propria attività dai provvedimenti emanati dal Governo; e del 20% per le attività chiuse in modo parziale.

Scadenza presentazione domanda: 10 luglio.

In allegato i dettagli e il modulo di richiesta: https://bit.ly/38atjc2

