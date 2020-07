FOLIGNANO – “Abbiamo ripulito alcune aree del territorio dove erano stati abbandonati rifiuti mentre nel fine settimana ripasseremo nelle stesse zone per il ritiro degli ingombranti: via Gorizia, via Fano, zona sotto Piazza Dari (esclusi i rifiuti speciali per i quali stiamo realizzando un deposito), via Firenze, via Catania, via Arezzo, via Cremona, via Como, via Cosenza, viale Genova, Via Ivrea, via Imperia”.

Così il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, il 30 giugno in una nota.

“Nelle altre vie rimaste scoperte ripasseremo nei prossimi giorni – aggiunge il primo cittadino – Chiedo a tutti i cittadini la massima collaborazione contro gli incivili che abbandonano rifiuti per strada segnalando ai vigili e all’ecosportello eventuali nominativi e comportamenti scorretti di cui si viene a conoscenza”.

Terrani conclude: “Nel frattempo vi ringrazio per la pazienza dimostrata e vi informo che oggi sono stati rilevati 4 verbali e per questo ringrazio Polizia locale, Ecosportello, Ecovolontari e PicenAmbiente”.

