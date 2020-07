Qui tutte le notizie di ieri, 30 giugno

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 17.30 Lavoratori intermittenti dello spettacolo, Imprese del comparto di supporto all’organizzazione di eventi di spettacolo e soggetti no fondi Fus: piattaforma 210 attiva

ORE 17 Riaprono ad Ascoli ufficialmente gli asili nido comunali

ORE 16.30 Cassa integrazione in deroga, nelle Marche autorizzate le domande ancora in istruttoria

ORE 16 Coronavirus, due casi e zero decessi nelle ultime 24 ore in Abruzzo

ORE 15.30 Consiglio Comunale dei Ragazzi a Grottammare, donati 600 euro a coloro che sono in difficoltà

ORE 15 Scuole, nel Teramano confronto con la Ministra Azzolina per la riapertura

ORE 14 “Covid, oltre un’azienda su tre nelle Marche ha registrato un calo del fatturato di circa il 30%”

ORE 13.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Si segnala che 4 decessi precedentemente classificati come Covid-19 sono stati riconsiderati come non Covid-19. Quindi il totale dei decessi scende da 991 a 987.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 30062020 ore 12

ORE 13 “Covid, nelle Marche solo ad aprile Cassa Integrazione pari a 5 anni precedenti”

ORE 12.30 “Il periodo di Lockdown per l’emergenza Covid nelle Marche ha bloccato attività che occupano il 43% degli occupati”

ORE 12 Covid e agroalimentare, nelle Marche 2 milioni per le imprese florovivaistiche marchigiane

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1210 tamponi, di cui 776 nel percorso nuove diagnosi e 434 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Pesaro e Urbino. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 01072020 ore 9

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.