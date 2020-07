ASCOLI PICENO – Riaprono adufficialmente gli asili nido comunali. Per i mesi di luglio e agosto, gli asili nido “Lo Scarabocchio” di via Buonarroti, “Lo Scoiattolo” di Monticelli e “Zerotre” del quartiere Tofare ospiteranno i piccolissimi da 0-3 anni in formato “centri estivi”. Avviso e modulo per le iscrizioni: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18350.