ASCOLI PICENO – Fine settimana all’insegna della natura e della cultura con i nuovi appuntamenti del Festival dell’Appennino.

Grande protagonista della giornata di sabato 4 luglio sarà Licia Colò, con un intervento sulla natura e l’ambiente dal titolo “Ritorno a un futuro Green”. Nota al grande pubblico come l’ex presentatrice del programma di viaggi Alle falde del Kilimangiaro, è anche divulgatrice scientifica, autrice televisiva e scrittrice. Al momento è possibile vederla impegnata in programmi come “Eden – Un pianeta da salvare” su La7 e “Il Mondo Insieme” su TV2000 a sottolineare ancora una volta il suo amore per l’ambiente, i viaggi, gli animali e la natura.

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link https://bit.ly/astoraradimontegalloap

Prenota tramite questo link https://bit.ly/PrenotazioneFestival4

Domenica 5 luglio al termine dell’escursione ci sarà un interessante incontro e chiacchierata con Franco Michieli.

Chi è Franco Michieli? Geografo, redattore per molti anni delle riviste Alp e RdM, originale esploratore e garante internazionale di Mountain Wilderness, è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge.

Dopo i percorsi integrali delle Alpi (81 giorni), dei Pirenei (39 giorni), della Norvegia (150 giorni) e dell’Islanda (33 giorni) compiuti da giovanissimo, continua la ricerca dei significati dell’esplorazione, specie nelle terre artiche e sulle Ande, dove ha attraversato numerose cordilleras collaborando alla formazione di guide locali, ma anche sulle montagne di casa.

Dal 1998 propone una testimonianza controcorrente rispetto a una civiltà sempre più virtuale: con uno o due compagni attraversa a piedi terre impervie interpretandole esclusivamente con occhi e facoltà umani, in vero isolamento nella natura: senza Gps, strumenti ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio, cioè come un animale migratore o un umano antico, mostrando che nel rapporto concreto fra uomo e natura si trovano molte soluzioni che la civiltà ipertecnologica ha dimenticato. Sul tema tiene corsi e seminari per professionisti o semplici appassionati. Collabora con trasmissioni televisive naturalistiche. Ha raccontato le sue esperienze in centinaia di articoli, conferenze e nel film La via invisibile. Nel 2014 ha vinto il Premio Gambrinus Mazzotti, il più importante premio di letteratura di montagna, per il suo libro Huascaran 1993. Verso l’alto, verso l’altro.

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link https://bit.ly/rocchettadiacquasantaterme

Prenota tramite questo link https://bit.ly/PrenotazioneFestival5

