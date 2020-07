ANCONA – E’ stata chiusa nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio, la misura 17 della Piattaforma 210 – Bonus bici e altri veicoli elettrici. E’ giunta infatti a esaurimento a esaurimento la somma stanziata dalla Regione di 1,2 milioni di euro, destinati ai cittadini marchigiani maggiorenni che risiedono nei comuni esclusi dal contributo statale (meno di 50 mila abitanti o non capoluogo di provincia, esclusi dall’analogo contributo statale).

Sono state 3518 in totale le domande pervenute e gli uffici regionali hanno già provveduto al pagamento dei primi 100 cittadini, che hanno già visto accreditato il bonus nel loro Iban. La misura prevedeva il riconoscimento fino al 60 per cento del costo sostenuto e per l’importo massimo di 500 euro.

Hanno ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente anche i primi 404 beneficiari della Misura 1 – Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo, che chiuderà alle 23.59 di oggi. Le domande possono essere presentate fino alla scadenza collegandosi a questo link: https://www.regione.marche.it/Piattaforma210/Turismo. Decreti di liquidazione e mandati di pagamento conclusi anche per i 13 oratori che avevano presentato domanda di contributo con la Misura 28.

Si registrano, nel frattempo le prime 132 richieste di voucher per i turisti marchigiani che hanno scelto di soggiornare per almeno due notti in una provincia della regione diversa da quella di appartenenza (Misura 3).

Si segnala, inoltre, che sono in scadenza il 5 luglio 2020 alle 23.59 le Misure 7-8-9, destinate rispettivamente alle imprese di produzione cinematografica, alle sale cinematografiche e alle case editrici (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/cultura ) e che sono in scadenza il 6 luglio la Misura 20: Volontariato (ore 13) e la Misura 27: Organizzazioni sportive (ore 18), i cui contributi possono essere richiesti al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/servizi-educativi-terzo-settore-sport-e-sociale, e le Misure 44-50 informazione locale (ore 14,30), i cui contributi possono essere richiesti al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/editoria-e-informazione.

Sempre nell’ambito della Piattaforma 210, con procedura diversa dalla domanda diretta in Piattaforma (o pec), si comunica che è stato impegnato e liquidato con decreto il contributo di 3 milioni previsto per le famiglie che assistono in casa figli o persone in situazione di disabilità gravissima. Questo contributo sarà trasferito agli enti capofila degli Ambiti territoriali sociali, i quali lo dovranno immediatamente trasferire ai beneficiari dell’intervento. L’importo di questa misura si aggiunge, nello stesso decreto, al fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA) che è di 8.127.397,71 euro.

Un ulteriore incremento è inoltre garantito da una disponibilità di 1.050.000 euro di fondi di bilancio regionale già trasferita agli Ats le scorse settimane per questo specifico scopo. A favore delle famiglie che assistono in casa figli o persone in situazione di disabilità gravissima la Regione stanzia dunque con questa manovra un totale di 12.177.397,71 euro (Oltre 4 milioni in più rispetto allo scorso anno).

