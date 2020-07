ARQUATA DEL TRONTO – In 22 giorni rilasciato dall’Usr delle Marche il primo decreto a ricostruire in base alle nuove norme introdotte dall’Ordinanza 100, della semplificazione. Riguarda un immobile ad uso abitativo di Castel di Lama. Un progetto del valore complessivo di 557 mila euro, presentato il 12 giugno.

“Una ventina di giorni dopo quel progetto può essere cantierizzato – spiega all’Ansa Cesare Spuri, responsabile dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche -. Questo ci dice che le nuove norme permettono di ricostruire in tempi rapidi, lo stesso progetto – aggiunge – se fosse stato presentato un anno fa, ci sarebbero voluti almeno 12 mesi per far partire i lavori”.

Ha espresso soddisfazione per la celerità della procedura anche il Commissario straordinario Giovanni Legnini.

