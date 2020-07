COSENZA – Importantissima vittoria del Picchio che risale la classifica agganciando la Juve Stabia a 36 punti. nel match della trentaduesima giornata, ci pensa Gianluca Scamacca a regalare tre punti d’oro al “San Vito-Marulla” di Cosenza.

Al termine del match le parole di Scamacca: “Grande partita, tesa, abbiamo davvero meritato questa vittoria per noi che siamo qui da inizio anno e mi sento veramente parte di questa società e di questo gruppo. Mi sono fermato perchè ho sentito tirare il muscolo dietro la gamba. Prima della partita tanta tensione non avevo mai giocato una partita di questa importanza, gol pesante mancano sei partite e non dobbiamo guardare la classifica. Il mister? chi va in campo siamo noi Dionigi è un grande allenatore farà tanta strada e ci aiuta tanto. Ti cercano Juventus, Milan e altri grandi club leggi i giornali? Non guardo i giornali penso solo all’Ascoli. Ora il calendario ci metta davanti alcune partite non facile noi daremo tutto obiettivo personale? solo la salvezza dell’Ascoli.”

