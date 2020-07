ACQUASANTA TERME – Il 3 luglio nella Sala del Consiglio Regionale d’Abruzzo è stato eletto il Consiglio Direttivo della Comunità del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Dopo una lunga consultazione tra i rappresentanti di 44 comuni, 5 province e 3 regioni, il risultato è stato il seguente: “Per le Regioni Marche e Lazio è stato incaricato il Sindaco di Acquasanta Terme (Ap), Sante Stangoni, per la Regione Abruzzo sono stati incaricati il Sindaco di Carpineto della Nora (Pe), Rosini Donatella, il Sindaco di Fano Adriano (Te), Servi Luigi, il Sindaco di Santo Stefano in Sessanio (Aq), Fabio Santavicca”.

Il sindaco di Acquasanta Terme commenta: “Da amante del nostro territorio, sono felice di essere uno dei 4 membri del Consiglio Direttivo della Comunità del Parco Gran Sasso-Monti della Laga, e ringrazio i 44 Sindaci facenti parte della comunità che mi hanno eletto, in particolare i Sindaci di Arquata, Accumoli e Amatrice, che hanno appoggiato la mia nomina – aggiunge Sante Stangoni – Il mio obiettivo sarà quello di lavorare affinché ci sia un rilancio turistico ed economico dei territori montani duramente colpiti dal sisma e soprattutto affinché il parco diventi per i montanari un’opportunità, e non solo un vincolo come lo è oggi, per tutte le attività silvo-pastorali. Anche in questa nuova avventura, insieme, si può”.

