OFFIDA – Al Comune di Offida saranno destinati 200 mila euro per per il contrasto dei dissesti idrogeologici. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, ha ufficialmente firmato l’ordinanza.

L’Amministrazione Comunale, nell’elaborazione delle schede tecniche propedeutiche all’approvazione del finanziamento, ha inserito tre interventi molto importanti per la salvaguardia del territorio che interesseranno: Via I° Maggio, Via Berlinguer e Via Cipolletti.

I lavori riguarderanno la definizione delle criticità emerse sulle infrastrutture in oggetto, ripristinandone e garantendone completa fruibilità.



“La somma ottenuta – anticipa il vice sindaco Davide Butteri – sarà integrata con risorse in bilancio comunale, pari ad oltre 30mila euro. Grazie alla capacità programmatica amministrativa e al grande lavoro dell’Ufficio tecnico, si andranno a risolvere quelle criticità strutturali emerse sul territorio offidano negli anni”.

